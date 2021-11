https://fr.sputniknews.com/20211103/qui-sont-les-hommes-tirant-sur-des-caricatures-de-juifs-de-musulmans-et-de-noirs-dans-les-bois-1052452095.html

Qui sont les hommes tirant sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirs dans les bois?

En marge d’une enquête journalistique, StreetPress affirme que des militants, souvent au crâne rasé, s’entraînent clandestinement au tir sur des caricatures de... 03.11.2021, Sputnik France

Des personnes s’entraînent-elles au tir secrètement dans les bois? C’est ce qu’affirme le média indépendant StreetPress qui pointe le groupuscule Famille Gallicane suite à une enquête.Qui sont-ils?Il s’agit de quelques dizaines de membres actifs et quelques centaines de sympathisants, selon les estimations du média. Le groupuscule anime un groupe Facebook, un compte Instagram et une chaîne Telegram sur lesquels "ils y multiplient aussi les blagues et commentaires racistes en tout genre".En consultant les comptes de certains de ses membres, StreetPress est tombé sur des commentaires racistes et des symboles fascistes. Par exemple, un groupe "s’extasiait" devant une vidéo tournée en dehors de France montrant le tabassage d’un homme noir.Sur des photos postées, leur blason, bleu-blanc-rouge avec un crâne surmonté d’un béret bordé d’une couronne de laurier. StreetPress avance qui le béret sur le blason fait référence à la Légion étrangère.Tirs sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirsC’est sur Telegram que StreetPress a remarqué les vidéos de tir dans les bois sur des caricatures racistes. Au moment de la publication de son article, le média a écrit que la chaîne était suivie par 550 personnes. Leur nombre a visiblement augmenté suite à cette attention médiatique, le compte affichant désormais plus de 710 abonnés.D’après le média, sur une vidéo, un membre du groupe, crâne rasé, tire à deux reprises en direction de cibles en papiers clouées sur des troncs d’arbres.Des soutiens de Zemmour?StreetPress décrit le groupuscule comme composé de "soutiens de Zemmour", soulignant la campagne que les membres mènent pour le polémiste d’origine juive algérienne.Afin d’expliquer le comportement des membres de La Famille Gallicane, StreetPress a sollicité Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l’extrême droite et chercheur à l’université de Montpellier qui explique que "dans l’entre-deux-guerres, les militants fascistes en Italie n’avaient pas lu les œuvres de Mussolini. Ils portaient une chemise noire et saluaient en même temps que leurs copains. C’est l’esthétique qui donne sa dynamique à l’extrême droite radicale, pas un programme".Réaction de La Famille GallicaneSuite à la publication de l’enquête, le groupuscule a réagi sur Telegram, rappelant l’objectif du groupe: "créer une communauté physique solide et vivre en paix le plus loin possible des villes et des soucis".La chaîne s’est également désolidarisée de certains messages, faits et gestes de ses sympathisants.

