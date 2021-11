https://fr.sputniknews.com/20211103/the-lancet-publie-un-nouvel-article-sur-lefficacite-du-vaccin-spoutnik-light-1052451653.html

The Lancet publie un article sur l’efficacité du vaccin Spoutnik Light

The Lancet publie un article sur l’efficacité du vaccin Spoutnik Light

Le compte-rendu d’une étude confirmant l’efficacité et la sécurité du vaccin anti-Covid russe à une injection Spoutnik Light a été publié dans la prestigieuse... 03.11.2021, Sputnik France

L’éminente revue médicale britannique The Lancet a publié un article de l’Institut de recherche Gamaleïa de Moscou qui présente les preuves de l’efficacité du vaccin anti-Covid unidose Spoutnik Light développé par ses spécialistes.Dans un communiqué diffusé à cette occasion, le Fonds russe des investissements directs (RFPI), qui a financé le développement des Spoutnik V et Spoutnik Light, souligne que les études menées par l’Institut "ont démontré la haute efficacité de la préparation, capable de créer une forte immunité humorale et cellulaire".Ainsi, les chercheurs ont pu établir que le Spoutnik Light, qui est la première dose du vaccin Spoutnik V, provoquait une forte réponse immunitaire chez les patients guéris du Covid-19 aussi bien que chez ceux qui n’avaient pas été infectés. La plupart des effets secondaires enregistrés chez les vaccinés ont été minimes ou modérés, et aucun effet grave n’a été détecté.Efficacité de 70% contre la souche DeltaLes précédentes études de l’Institut Gamaleïa, basées sur le suivi de 28.000 personnes ayant reçu le Spoutnik Light à Moscou, ont constaté une efficacité de 70% du vaccin contre la souche Delta du nouveau coronavirus au cours des trois mois après l’injection. Pour les personnes âgées de moins de 60 ans, cet indice a dépassé 75%.Utilisé en tant que booster d’autres vaccins, le Spoutnik Light, qui emploie comme vecteur l’adénovirus humain Ad26, assure une protection à 83% contre la contamination par le SARS-CoV-2, et à 94% contre l’hospitalisation, selon les récentes évaluations.Le directeur général du RFPI Kirill Dmitriev avait pour sa part assuré que le Spoutnik Light était "un booster efficace et universel" pour les vaccins d’AstraZeneca, de Sinopharm, de Moderna et de CanSino.

