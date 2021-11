https://fr.sputniknews.com/20211103/un-tunnel-de-300-metres-creuse-pres-de-la-residence-de-lambassadeur-de-france-a-tunis-inquiete-1052453722.html

Un tunnel de 300 mètres creusé près de la résidence de l’ambassadeur de France à Tunis inquiète

Les autorités tunisiennes ont annoncé la découverte d’un tunnel creusé à proximité de la résidence de l’ambassadeur français dans le nord de la capitale. Le... 03.11.2021, Sputnik France

Un tunnel conduisant d’une maison fréquentée par un extrémiste connu des services de renseignement vers la résidence de l’ambassadeur de France, André Parant, a été découvert dans la capitale tunisienne, a annoncé le ministère de l’Intérieur du pays nord-africain.Selon son communiqué, les services antiterroristes de la direction générale de la garde nationale ont été chargés de mener les investigations, en coordination avec le ministère public. Les médias locaux affirment que le tunnel en question a été creusé récemment et atteint près de 300 mètres en longueur.La résidence de l’ambassadeur français se trouve au sein d’un complexe sécurisé dans le quartier huppé de La Marsa, dans le nord de la capitale, avec des habitations privées des deux côtés.Visite de la Première ministre BoudenLa situation est suivie "au plus haut niveau", assure le ministère de l’Intérieur. La chaîne Attessia TV affirme pour sa part que la Première ministre tunisienne Najla Bouden s’est déplacée ce mercredi 3 novembre, au matin, à la résidence de l’ambassadeur français.Ces dernières années, les services de sécurité tunisiens ont annoncé le démantèlement de plusieurs cellules terroristes planifiant des attentats, dont récemment la découverte d'une cellule terroriste féminine opérant dans les gouvernorats du Kef et de Tozeur.La Tunisie n’a pas connu d’attaques majeures depuis celles de 2015 au musée du Bardo, à Tunis, avec 24 morts et 45 blessés, et dans la station balnéaire de Port El-Kantaoui près de Sousse qui avait fait 39 morts et 39 blessés. Ces attentats ont été revendiqués par les djihadistes de Daech*.*Organisation terroriste interdite en Russie

