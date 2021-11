https://fr.sputniknews.com/20211104/acceleration-des-phenomenes-meteo-pesquet-pointe-a-macron-les-problemes-visibles-depuis-liss-1052471783.html

"Accélération des phénomènes météo": Pesquet pointe à Macron les problèmes visibles depuis l’ISS

Le Président Macron s'est entretenu en visioconférence avec l’astronaute français Thomas Pesquet, selon l’Élysée, qui diffuse la vidéo de cette conversation.Pendant cet échange M.Pesquet a beaucoup parlé des effets du réchauffement climatique dont l’évolution devient de plus en plus visible depuis l’espace.Thomas Pesquet a également souligné que les programmes spatiaux et la coopération en orbite devaient se poursuivre, car "on a énormément à apporter dans la connexion des gens à la planète" et pour effectuer de nouvelles recherches relatives au climat, aux nouveaux matériaux et à la santé.Emmanuel Macron a pour sa part promis à l’homme de l’espace de soutenir les initiatives cosmiques de l’Hexagone, en ajoutant notamment, d’ici 2030, un milliard et demi d’euros dans le programme pour l’espace.Mission de Pesquet retardéeCette conversation n’aurait pas nécessité l’établissement d’une liaison directe entre la résidence du Président de la République et la Station spatiale internationale (ISS) si M.Pesquet avait été de retour sur la Terre comme prévu, fin octobre dernier.Mais l’achèvement de la mission de l’astronaute français a été déjà deux fois retardé à cause des reports de lancements du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX depuis la base de cap Canaveral, en Floride, qui devrait emmener vers l’ISS un nouvel équipage.La dernière fois, le départ de l’équipe, composée des astronautes américains Kayla Barron, Raja Chari et Tom Marshburn, et l’homme de l’espace allemand Matthias Maurer, a été reporté en raison d'un souci médical mineur affectant l'un de ses membres. La NASA précise que le lancement pourrait avoir lieu au plus tôt le 6 novembre à 23h36 (heure de l’est).Après plus de six mois en orbite à bord de l’ISS, le retour sur Terre de Thomas Pesquet est donc prévu en novembre. Le Centre national d’études spatiales détaille qu’il s’agira d’un "amerissage, ou +spashdown+ en anglais, au large des côtes de la Floride: une première pour un astronaute européen".

