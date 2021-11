https://fr.sputniknews.com/20211104/des-migrants-percutes-par-un-ter-a-calais-un-mort-et-plusieurs-blesses-1052470731.html

Des migrants percutés par un TER à Calais, un mort et plusieurs blessés

Un TER a fauché jeudi 4 novembre un groupe de migrants sur la ligne reliant Calais à Dunkerque, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. La circulation... 04.11.2021, Sputnik France

TER Hauts-de-France a constaté un "accident de personne" à hauteur de Beau-Marais, dans le Pas-de-Calais. Les faits se sont produits aux environs de 18h30 ce 4 novembre.Un train qui reliait Calais à Dunkerque a percuté un groupe de migrants. Le vice-président des Hauts-de-France en charge des mobilités, Franck Dhersin, a fait état d'un mort et trois blessés, dont un grièvement.Ayant évoqué dans un premier temps un mort et deux blessés légers, M.Dhersin a par la suite précisé, sur Twitter, un nombre revu à la hausse et qu'il s'agissait d’Érythréens.L'élu a indiqué avoir "une pensée pour les victimes, mais aussi pour le conducteur du train".Interrompue dans les deux sens, la circulation pourra reprendre tôt dans la matinée de vendredi, a déclaré TER Hauts-de-France.Le train avait 12 voyageurs à bord, fait savoir France Bleu. Le service des pompiers a pris en charge le conducteur du train, sous le choc.Au moment du drame, quelque 50 migrants se trouvaient sur les voies, selon France Bleu.

