Didier Raoult dans la tourmente: "scandale d’État" ou "tempête dans un verre d’eau"?

04.11.2021

2021-11-04T21:00+0100

2021-11-04T21:00+0100

2021-11-04T21:00+0100

Le docteur en biologie moléculaire est formel: pour lui, le professeur Didier Raoult s’est rendu coupable de "méconduite scientifique", voire de "fraude". Des accusations très fortes portées contre le directeur de l’IHU Méditerranée-Infection. Celui-ci est ainsi convoqué vendredi 5 novembre par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. En cause? La promotion de l’hydroxychloroquine par le Pr Raoult depuis le début de la crise sanitaire.Plusieurs médias, dont L’Express et Mediapart, accusent par ailleurs l’IHU de Marseille, fondée et dirigée par Didier Raoult, d’avoir employé depuis 2017 un "protocole non -autorisé et dangereux" contre la tuberculose, "provoquant chez plusieurs patients, dont un mineur, de graves complications". Une assertion niée en bloc par le professeur. Me Fabrice Di Vizio, avocat en droit de la santé publique et conseil de Didier Raoult, donne raison à ce dernier.

