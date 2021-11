https://fr.sputniknews.com/20211104/france-australie-nous-ne-sommes-pas-ennemis-mais-nous-avons-une-rivalite-dinterets-1052470449.html

France-Australie: "Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons une rivalité d’intérêts"

France-Australie: "Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons une rivalité d’intérêts"

04.11.2021

Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France à Canberra, n’a pas mâché ses mots face à la divulgation dans la presse australienne d’un SMS rédigé par Emmanuel Macron. Envoyé au Premier ministre australien deux jours avant la crise des sous-marins, le message semble attester que Paris était au courant d'une menace sur le "contrat du siècle". Furieux contre le gouvernement australien, le diplomate a dénoncé un "coup bas sans précédent", y voyant "peut-être la confirmation que nous n'étions pas considérés comme un allié".Cette fuite dans les médias est intervenue deux jours après une déclaration choc du président français. À l’occasion du G20, Emmanuel Macron a affirmé qu'il "savait" que M. Morrison lui avait menti en lui cachant son intention de mettre fin à l'achat de douze sous-marins français contre 55 milliards d'euros. Pourquoi un tel manque de respect pour la France à Canberra?L’ancien ambassadeur français Michel Raimbaud s’interroge devant notre caméra: les deux pays sont-ils encore des alliés? "Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons une rivalité d’intérêts", diagnostique-t-il. Et Pierre Conesa, ex-haut-fonctionnaire du ministère de la Défense, de se montrer fataliste sur la riposte apportée au camouflet de l’AUKUS, le pacte de sécurité sur l’Indo-Pacifique signé entre Washington, Canberra et Londres.Toute symbolique, la fermeté esquissée par l’Élysée lors du rappel des ambassadeurs français à Washington et Canberra n’aura duré que l’espace d’une bouderie.

