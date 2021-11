https://fr.sputniknews.com/20211104/la-bielorussie-envoie-des-migrants-vers-lue-cest-de-bonne-guerre-1052466458.html

La Biélorussie envoie des migrants vers l’UE: "C’est de bonne guerre"

La Biélorussie envoie des migrants vers l’UE: "C’est de bonne guerre"

Des migrants provenant de Biélorussie arrivent dans l’UE. Une réponse du Président Loukachenko aux sanctions prises par Bruxelles après sa réélection? C’est la... 04.11.2021, Sputnik France

Des migrants syriens se précipitent vers l’Europe via la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, ayant une frontière commune avec la Biélorussie. Cette dernière est soupçonnée de diriger ce flux migratoire. Une situation mal vécue par ces pays membres de l’UE. Ils construisent les murs anti-migrants et essayent de renvoyer les réfugiés sur le territoire biélorusse.Sébastien Cochard, ancien diplomate, admet que cette situation pourrait être une riposte de Minsk aux sanctions prises par Bruxelles après la réélection de Loukachenko en 2020, un scrutin dont l’UE ne reconnaît pas le résultat:

