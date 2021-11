https://fr.sputniknews.com/20211104/la-terre-frappee-par-une-puissante-tempete-magnetique-1052467458.html

La Terre frappée par une puissante tempête magnétique

L'un des plus gros orages magnétiques de ces dernières années a éclaté sur Terre dans la nuit du 3 au 4 novembre, annoncent des scientifiques russes qui... 04.11.2021, Sputnik France

Les scientifiques ont enregistré dans la nuit de mercredi à jeudi une puissante tempête magnétique, l'une des plus fortes de ces quatre dernières années, a appris Sputnik auprès du Laboratoire d'astronomie aux rayons X du Soleil de l'Institut de physique Lebedev de l'Académie russe des sciences (FIAN).Selon leurs prévisions, si l'orage magnétique devait se terminer au plus tard à 13 heures, heure de Paris, l'instabilité du champ magnétique terrestre persistera pendant au moins deux à trois jours, bien qu'il soit peu probable que le maximum actuel soit atteint.Sa causeQuant à ses causes, la tempête a été provoquée par une forte éruption solaire survenue il y a deux jours et évaluée au niveau M1.7, selon une échelle où la classe M signifie de fortes éruptions qui précèdent celles de la classe maximale X. Les physiciens ont constaté que la vitesse du vent solaire avait fortement augmenté de 400 à plus de 800 mètres par seconde, et la densité du plasma interplanétaire de près de 100 fois.Des aurores boréalesLe fort vent solaire a provoqué en outre des aurores boréales particulièrement intenses qui ont été observées sur presque toute la péninsule scandinave, au Canada, jusqu'à ses frontières méridionales, et même dans le sud du Royaume-Uni, dans le comté de Devon.

