Le Liban définit une "feuille de route" pour mettre fin à la crise avec l'Arabie

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a déclaré jeudi s'être entendu avec le président Michel Aoun sur une "feuille de route" destinée à sortir le pays... 04.11.2021, Sputnik France

Aucun détail n'a été fourni.Déjà en proie à un effondrement économique et financier, le Liban est désormais confronté à une crise diplomatique avec les riches pétromonarchies du Golfe à la suite de déclarations de son ministre de l'Information, George Kordahi, au sujet de l'intervention au Yémen d'une coalition militaire emmenée par l'Arabie.Dans une interview qu'il dit avoir été enregistrée le 5 août, donc avant sa nomination au poste de ministre de l'Information, George Kordahi a déclaré que le Yémen était victime d'une agression extérieure face à laquelle les Houthis, alignés sur l'Iran, se défendaient. George Kordahi est issu d'un petit parti chrétien maronite qui soutient le Hezbollah pro-iranien.Ces propos ont suscité la colère de l'Arabie saoudite et de certains de ses alliés du Golfe. Ryad a expulsé l'ambassadeur libanais, a interdit toutes les importations en provenance du Liban et a rappelé pour consultations son propre ambassadeur dans le pays.

