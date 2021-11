https://fr.sputniknews.com/20211104/le-quebec-annonce-de-nouveaux-assouplissements-sanitaires-1052472550.html

Le Québec annonce de nouveaux assouplissements sanitaires

Le Québec annonce de nouveaux assouplissements sanitaires

Le Québec a annoncé qu'il procédera à une série d'assouplissements des restrictions sanitaires liées au Covid-19 à compter du 15 novembre. 04.11.2021

L'annonce faite par le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, concerne notamment la fin des registres de clients dans les lieux de restauration et de loisirs touristiques, à condition de s’assurer que les clients présentent leur passeport vaccinal à l’entrée.Depuis lundi, les restaurants et bars du Québec peuvent être remplis au maximum de leur capacité, plutôt qu'à 50%, indique-t-on dans un retour presque à la situation d'avant la pandémie.À la suite du succès de l’opération de vaccination, le ministre de la province a annoncé également que les élèves du secondaire n’auront plus à porter un masque en classe.Cette décision s’explique, précise la même source, par le fait que 79,3% des adolescents de 12 à 17 ans sont adéquatement vaccinés, selon des données comptabilisées le 31 octobre par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).La Santé publique de la province a aussi révisé sa recommandation sur le télétravail, de façon à encourager le retour en présentiel. Elle laisse cependant le soin à chaque employeur de déterminer la formule qui lui convient le mieux.Selon le ministre de la Santé, une des raisons qui a permis de procéder à ces assouplissements est la diminution des hospitalisations et la stabilité dans le réseau de la santé.

