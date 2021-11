https://fr.sputniknews.com/20211104/lema-sexprime-sur-des-irregularites-au-cours-des-tests-du-vaccin-de-pfizer-1052465951.html

L’EMA s'exprime sur des irrégularités au cours des tests du vaccin de Pfizer

L’EMA s'exprime sur des irrégularités au cours des tests du vaccin de Pfizer

L’Agence européenne des médicaments a commenté une information sur le non-respect des normes des essais cliniques du vaccin de Pfizer. La qualité des tests... 04.11.2021, Sputnik France

2021-11-04T16:47+0100

2021-11-04T16:47+0100

2021-11-04T16:55+0100

covid-19

essais cliniques

agence européenne des médicaments (ema)

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

états-unis

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1045312185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_003ca9fc9569a300cc78a341339cfc0b.jpg

Des révélations sur de nombreux manquements présumés au cours des essais cliniques aux États-Unis du vaccin Pfizer ont été commentées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ce jeudi 4 novembre.Le représentant a précisé que le régulateur européen était au courant de l’article dans la revue British Medical Journal, qui met en lumière des méthodes inappropriées supposément utilisées en 2020 par un organisme de recherche américain lors des tests de la préparation Pfizer.Et d’ajouter que l’EMA se trouve en contact permanent avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et d’autres partenaires internationaux concernés.Ce vaccin Comirnaty, développé par Pfizer avec l'allemand BioNTech, a été au total évalué sur environ 44.000 personnes à travers le monde. Les essais ont témoigné d'une efficacité élevée de la préparation pour permettre son autorisation dans de nombreux pays, notamment dans l'Union européenne.L’autorisation de mise sur le marché européen du vaccin Comirnaty a été renouvelée par l’EMA mercredi 3 novembre.Révélations de Brook JacksonDans un article publié le 2 novembre dans le British Medical Journal, il est fait part de nombreux dysfonctionnements relatifs à la phase III des essais cliniques du vaccin Pfizer à l’automne 2020 au sein de Ventavia, un des sous-traitants du groupe pharmaceutique américain.Ces révélations sont faites par une ancienne directrice régionale de Ventavia, Brook Jackson, qui expose notamment que les vaccins n’étaient pas conservés à la bonne température, les patients non surveillés après injection et non suivis même en cas d’effets indésirables, ou encore des levées de l’inconnue précoces, c’est-à-dire le fait de divulguer au patient le traitement qu’il reçoit.Selon Mme Jackson, elle avait informé de tous ces manquements la FDA qui a pris acte de son signalement, mais n'a pas donné suite.La lanceuse d’alerte n’a pas voulu cacher à son employeur sa requête auprès de la FDA, mais a été licenciée dans la foulée.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

essais cliniques, agence européenne des médicaments (ema), comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, états-unis, pfizer