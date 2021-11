https://fr.sputniknews.com/20211104/senegal-82-migrants-secourus-au-large-de-saint-louis-1052462050.html

Sénégal: 82 migrants secourus au large de Saint-Louis

La marine sénégalaise a secouru mardi en pleine mer, à 86 km au large de Saint-Louis (nord-ouest du Sénégal), une pirogue partie de la Gambie et qui tentait de... 04.11.2021, Sputnik France

"Partie de la République de Gambie le lundi 1er novembre 2021 à destination de l’Espagne, la pirogue a finalement chaviré suite à une entrée d’eau au niveau de la coque", indique la DIRPA dans un communiqué.La marine nationale, alertée par "un avion de patrouille militaire espagnol basé temporairement à Dakar", a déployé ses vedettes Lac Retba et Djffère qui ont réussi à intercepter la pirogue à 86 km au large de Saint-Louis, ajoute la même source"Grâce à l’action décisive des équipages des vedettes, tous les passagers ont été sauvés et embarqués à bord de navires de la marine nationale puis ramenés sains et saufs au port militaire de la base navale amiral Faye Gassama, avant d’être mis à la disposition de la police de l’air et des frontières", précise le communiqué.

