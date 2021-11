https://fr.sputniknews.com/20211104/tu-as-garde-leurope-unie-dit-macron-a-merkel-dans-un-dernier-hommage-1052462164.html

"Tu as gardé l'Europe unie", dit Macron à Merkel dans un dernier hommage

Emmanuel Macron a fait ses adieux mercredi à la chancelière allemande Angela Merkel, la félicitant d'avoir maintenu l'unité de l'Europe durant des années de... 04.11.2021, Sputnik France

Le Président français a accueilli la chancelière allemande en Bourgogne plutôt que lors d'un dîner d'Etat formel au palais présidentiel de l'Élysée et l'a remercié de sa patience à son égard et pour les leçons qu'elle lui a donné.Angela Merkel a travaillé aux côtés de quatre présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy avec qui elle a affronté la crise financière, François Hollande avec qui elle a fait face à la menace terroriste et à la crise migratoire, et Emmanuel Macron avec qui elle a lutté contre la pandémie de coronavirus.

