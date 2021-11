https://fr.sputniknews.com/20211105/deux-tiers-des-francais-mefiants-envers-les-sondages-selon-une-etude-1052467869.html

Deux tiers des Français méfiants envers les sondages, selon une étude

Près de deux tiers des Français estiment que les sondages sur les intentions de vote ne sont pas fiables, et une moitié d’entre eux aimeraient les voir... 05.11.2021, Sputnik France

sondage

opinion publique

présidentielle française 2022

présidentielle 2022

Une majorité de Français estiment ne pas être influencés par les sondages pour faire leur choix lors d’une élection présidentielle, révèle une étude réalisée par YouGov pour le compte du HuffPost.Selon ses chiffres, 71% d’entre eux affirment que les sondages n’ont pas d’impact sur leur éventuel vote, et 18% seulement disent le contraire. Dans le même temps, près de deux tiers des personnes interrogées (64%) sont persuadés que les sondages sur les intentions de vote ne sont pas fiables, alors que 28% des sondés leur font confiance.Dans le même temps, 56% des Français pensent qu’il y a "trop" d’enquêtes d’opinion publiées sur les intentions de vote, et 72% d’entre eux considèrent comme "bonne" la récente décision du quotidien Ouest-France de ne commander aucun sondage sur les intentions de vote pour les candidats pendant la campagne présidentielle.Les Français semblent en outre être ouverts à une modification de la loi en matière de publication de ce type de sondages. Ainsi, 29% d’entre eux aimeraient que ces études soient interdites un mois avant le premier tour de la présidentielle, et 23% souhaitent une interdiction de publication une semaine avant le vote. Or, 13% des sondés préféreraient même leur interdiction six mois avant.Ouest-France renonce aux sondagesDans un éditorial du 23 octobre, le quotidien régional Ouest-France a jugé "dangereux pour la démocratie" le recours "systématique" aux sondages "pour éviter de se pencher sérieusement sur les programmes des candidats (ou pour pallier l’absence de programme)".La présidente du groupe Backbone Consulting spécialisé dans l’analyse de l’opinion, Véronique Reille-Soult, a alors rétorqué que "ce ne sont pas les sondages qui font l’opinion". "Il y a bien d’autres éléments, ils ne sont pas l’alpha et l’oméga de la vie politique", a fait valoir Mme Reille-Soult citée par Franceinfo.

2021

