"Il prenait du plaisir à me frapper": une jeune femme violemment agressée à Nanterre - photo

"Il prenait du plaisir à me frapper": une jeune femme violemment agressée à Nanterre - photo

La police de Nanterre a ouvert une enquête après qu’une jeune femme de 18 ans a été rouée de coups et frappée à la tête avec un marteau brise-vitre dans la... 05.11.2021, Sputnik France

Une jeune femme a failli mourir le 31 octobre dans une violente agression à Nanterre. Selon la victime qui a publié une photo de son visage tuméfié et en sang sur Instagram, les faits ont eu lieu vers 3h15 du matin alors qu’elle rentrait d'une soirée avec une copine.Elle raconte avoir d’abord aperçu deux hommes cagoulés, l’un en survêtement noir et l'autre en survêtement gris, qui la suivaient. Elle a essayé de courir mais a trébuché et est tombée.La victime dit qu’à ce moment-là, elle a ouvert ses yeux et sa bouche et a fait la morte pour s’en sortir. Quant à sa copine, "elle était tétanisée par la peur", mais les agresseurs ne l’ont pas touchée, menaçant de la tuer si elle appelle la police.Dès qu’ils sont partis, la victime a trouvé la force de se relever et s’est approchée d’une voiture au feu rouge et a demandé de l’aide à son conducteur, ce à quoi il a répondu "c’est pas mon souci" et est parti. Elle a enfin été aidée par deux hommes qui l’ont gardée dans leur propriété jusqu’à l’arrivée des pompiers et des policiers.Une enquête ouverteLe 3 novembre, la victime a indiqué au Figaro avoir porté plainte. Le quotidien écrit également qu’une source policière lui a confirmé que les agresseurs se sont emparés du sac à main de la victime avant de prendre la fuite.En réaction à cette agression, la candidate à la présidentielle Marine Le Pen s’est dite bouleversée."La barbarie que tu as subie me révolte. Je m'engage devant toi à tout faire pour stopper l'ensauvagement qui gagne le quotidien de ta génération, et dont tu as lâchement été victime. Reste forte", a écrit la présidente du Rassemblement national sur Twitter.

