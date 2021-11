Le Maroc, la France et le Mexique adoptent s'engagent la violence et le harcèlement à l'école

https://fr.sputniknews.com/20211105/le-maroc-la-france-et-le-mexique-adoptent-sengagent-la-violence-et-le-harcelement-a-lecole-1052473311.html

La Déclaration, signée également par le Qatar en tant que pays invité, a été adopté en marge des travaux de la 2ème édition de la "Journée internationale contre la violence et le harcèlement à l'école, y compris la cyber intimidation", organisée conjointement par le ministère de l'Éducation publique du Mexique (SEP) et la Commission mexicaine de coopération avec l'UNESCO (CONALMEX), dans la ville de Campeche (sud-est du Mexique).Cette édition a été présidée par la ministre de l'Education mexicaine, Mme Delfina Gomez, de la Gouverneure de l’État de Campeche, Mme Layda Sansores, ainsi que par les Ambassadeurs du Maroc, de France et du Qatar, a indiqué l’ambassade du Maroc au Mexique dans un communiqué.La Directrice Générale de l’Unesco, Mme Audrey Azoulay, la Première dame de France, Mme Brigitte Macron, le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de France, M. Jean-Michel Blanquer ainsi que des représentants d’organisations internationales et de nombreux experts internationaux ont également participé par visioconférence à cette conférence de l'UNESCO.A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Mexico, M. Abdelfattah Lebbar a prononcé un discours dans lequel il a salué cette initiative visant à trouver des solutions conjointes pour enrayer le phénomène du harcèlement scolaire, soulignant l’importance accordée par le Royaume à la lutte contre toute forme de violence.M. Aziz Nahya, Directeur de la coopération et de la promotion de l'enseignement scolaire privé, au ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des sports, a également pris part à cet événement à travers une vidéo préenregistrée, dans laquelle il a exposé les projets mis en œuvre par le Maroc pour éradiquer la violence en milieu scolaire.La Déclaration conjointe vise à promouvoir des mécanismes de prévention permettant une attention opportune à la population scolaire qui exerce, subit ou est témoin de harcèlement. Elle est aussi une invite à tous les États membres de l'UNESCO à se joindre à cette initiative pour créer des espaces scolaires exempts de violence.Lors des travaux de ce vendredi, les experts marocains M. Mbark Mazine, M. Abdelaziz Ankouri, et Mme Imane Elkohen, donneront des exposés sur les thématiques de l"Education à la Citoyenneté mondiale" et l’"Egalité de Genre".Ils mettront aussi en avant l’expérience et les actions menées par le Maroc pour lutter contre les différents types de violence à l'école.

