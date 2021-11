https://fr.sputniknews.com/20211105/les-jeunes-avec-macron-sinspirent-une-nouvelle-fois-de-netflix-pour-leurs-affiches-1052476517.html

Les Jeunes avec Macron s’inspirent une nouvelle fois de Netflix pour leurs affiches

Les Jeunes avec Macron s’inspirent une nouvelle fois de Netflix pour leurs affiches

Le mouvement des Jeunes avec Macron est sur le point de lancer sa nouvelle campagne d’affichage pour l’élection présidentielle, selon le HuffPost. Avec des... 05.11.2021, Sputnik France

Pas encore candidat à sa réélection, Emmanuel Macron peut compter sur ses jeunes soutiens. Après une première campagne de communication réclamant "cinq saisons de plus" avec le même Président, les Jeunes avec Macron s’inspirent toujours de Netflix pour tenter de convaincre.Les premières affiches ont été dévoilées ce vendredi dans le HuffPost. Les messages se veulent personnalisés selon les départements. Ils vantent un bilan positif du gouvernement actuel sur le thème du pouvoir d’achat, accompagnés du slogan "Merci Macron". La typographie utilisée fait directement référence à la célèbre plateforme américaine.Environ 15.000 devraient être distribuées ce jour dans 20 départements du pays, indique le site d’information. Le président de l’organisation, Ambroise Méjean, reconnaît un slogan "un peu cash, provocateur évidemment", conscient que "les Français ont parfois un peu de mal avec la politique nationale". CandidatureComme l’a rapporté Le Figaro le 28 octobre, une équipe a été formée pour commencer à rassembler les promesses de parrainage en vue de la future campagne d’Emmanuel Macron. La campagne devrait se structurer autour des comités de soutien locaux dans les différents territoires, avec un coordinateur par région. Mais l’annonce de la candidature doit pourtant se faire le plus tard possible, selon le quotidien."Ce sont des semaines qui ne seront pas faciles. L’agenda n’est plus dicté par le gouvernement et nous faisons campagne sans candidat, quand d’autres, face à nous, sont dans l’outrance", a prévenu le 29 octobre le patron de La République en marche Stanislas Guérini. Le camp Macron semble également confiant sur le plan des sondages: "La seule constante dans ce paysage, c’est Emmanuel Macron qui se qualifie au premier tour et gagne au second".Cadeaux pour se faire réélire?En attendant, le Président a néanmoins présenté sa stratégie d’investissement France 2030 aux allures de programme de campagne. Début septembre, il s’était rendu pendant trois jours à Marseille pour annoncer 1,5 milliard d’euros d’aide supplémentaire. Il a également multiplié les annonces concernant le pouvoir d’achat, notamment l’indemnité inflation et le "contrat d’engagement jeunes", vues par ses adversaires comme des cadeaux de fin de mandat.

