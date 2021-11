https://fr.sputniknews.com/20211105/nuit-tendue-dans-le-quartier-de-la-gabelle-a-frejus-un-policier-gravement-blesse-a-lil-1052479714.html

Nuit tendue dans le quartier de La Gabelle à Fréjus, un policier gravement blessé à l’œil

La nuit du 4 au 5 novembre s’est avérée tumultueuse à Fréjus, dans le Var. Selon Var Matin, des individus y ont durant plusieurs heures mis le feu à plusieurs véhicules et à du mobilier urbain.Franceinfo précise pour sa part qu’une vingtaine de personnes ont tenté d’incendier un mat de vidéosurveillance dans le quartier sensible de La Gabelle, se trouvant à la frontière de la commune de Saint-Raphaël. Dans le même secteur, un petit tractopelle et un appartement ont également pris feu.Une fois les policiers arrivés sur les lieux, ils ont été visés par des tirs de mortiers, des cocktails Molotov et d’"autres divers projectiles", rapporte BFM TV. Des poubelles chargées de pierres leur auraient également été jetées. Deux personnes ont été arrêtées, et un policier a été gravement blessé à l’œil.Quartier explosifLe quartier de La Gabelle avait déjà été le théâtre de plusieurs jours de tension en mai dernier puis à la mi-octobre. Davido Reverdy, secrétaire national "Province" du syndicat Alliance-Police nationale, avait décrit le quartier à BFM TV comme une "cité où la drogue est implantée et où son commerce est récurrent".Fin septembre, les forces de l’ordre ont saisi 1,3 kg d’herbe de cannabis dans les caves d’immeubles de La Gabelle. Bien qu’il s’agisse d’une "opération classique", selon un commissaire local contacté par Var Matin, elle aurait bien pu déclencher les émeutes.Après la nouvelle nuit de violences, l’antenne locale du syndicat SGP Police a qualifié la situation d’"intenable depuis des mois" et demandé un renforcement immédiat de ses effectifs.

