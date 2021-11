https://fr.sputniknews.com/20211105/une-etude-revele-la-place-de-la-france-en-termes-de-pouvoir-dachat-en-europe-1052463608.html

Une étude révèle la place de la France en termes de pouvoir d’achat en Europe

Une étude révèle la place de la France en termes de pouvoir d’achat en Europe

Avec un pouvoir d’achat de 20.662 euros par habitant, la France se retrouve au 15e rang européen en 2021, selon une étude de GfK. Le classement est dominé par... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T06:00+0100

2021-11-05T06:00+0100

2021-11-05T06:00+0100

france

ukraine

liechtenstein

pouvoir d'achat

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1044541486_0:14:1920:1094_1920x0_80_0_0_84ee1614039a4e016e2b49ae837bfbc1.jpg

Le pouvoir d’achat des Français, qui figure au top de leurs préoccupations à l’approche de la présidentielle 2022, se dresse en 2021 à 20.662 euros par habitant et par an, soit le 15e rang européen, révèle la récente étude Purchasing Power Europe 2021 de GfK.Le classement est dominé par le Liechtenstein, avec un pouvoir d’achat de 64.629 euros, soit plus de quatre fois la moyenne européenne qui se fixe à 15.055 euros cette année. La principauté alpine est suivie par la Suisse (40.739 euros) et le Luxembourg (35.096 euros). L’Allemagne se place quant à elle en 8e position (23.637 euros) et le Royaume-Uni en 10e (23.438 euros).En bas de classement se retrouve l’Ukraine, dont les habitants ne disposent que de 1.892 euros par an, ce qui représente à peine plus de 10% de la moyenne européenne.Il faut pourtant souligner que l’étude a été élaborée sur la base de données disponibles en juillet 2021, c’est-à-dire avant la flambée des prix de l’énergie en Europe.Inégalités entre agglomérations françaisesSur l’ensemble de la France, le pouvoir d’achat a augmenté cette année de 6,48% par rapport à 2020. Or, au sein du pays, les disparités se creusent entre différentes agglomérations. Ainsi, Paris et Boulogne-Billancourt se détachent du reste de la France avec un pouvoir d’achat évalué à 34.536 et à 33.525 euros par habitant respectivement, soit deux tiers de plus que la moyenne nationale et plus du double de la moyenne européenne.La dernière place du classement France est occupée par Saint-Denis, ses habitants disposant d’un pouvoir d’achat moyen de 14.086 euros. Il s’agit également de la seule localité française qui se retrouve en dessous de la moyenne européenne.Selon un récent sondage Elabe pour BFM TV, le pouvoir d’achat est aujourd’hui la principale source des inquiétudes de la population française (45% des citations parmi trois réponses possibles), devant la sécurité (30%) et l’immigration (27%).

ukraine

liechtenstein

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

ukraine, liechtenstein, pouvoir d'achat, présidentielle française 2022