Berlin songerait à prendre contact avec les talibans afghans

Les autorités allemandes étudient la possibilité de restaurer leur présence diplomatique en Afghanistan, affirme Welt am Sonntag. Un premier diplomate serait... 06.11.2021, Sputnik France

Le gouvernement allemand envisage de modifier le format de ses relations avec les nouvelles autorités afghanes et compte bientôt envoyer son diplomate Markus Potzel en Afghanistan, rapporte le journal Welt am Sonntag.Selon ses informations, M.Potzel, qui se trouve aujourd’hui à Doha, aura pour mission d’évaluer la situation sur le terrain pour vérifier si le corps diplomatique allemand pourrait reprendre son travail dans le pays, de manière provisoire.Dans le même temps, le parquet fédéral allemand étudie actuellement les aspects juridiques des relations avec le mouvement taliban* au pouvoir à Kaboul, considéré par Berlin comme une organisation terroriste, affirme Welt am Sonntag."Juger les talibans à leurs actes"Suite à la reprise de l’Afghanistan par les talibans* en août dernier, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a prévenu que Berlin jugerait les nouveaux maîtres islamistes du pays "à leurs actes".Par la suite, le ministre allemand de la Coopération économique et du développement, Gerd Müller, a annoncé la suspension de l’aide de Berlin à l’Afghanistan. Ces dernières années, l’Allemagne lui versait à ce titre au total 430 millions d’euros par an.Le ministère de l’Intérieur avait précédemment annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre des expulsions de migrants vers l’Afghanistan. Depuis 2016, environ un millier d’Afghans, déboutés de leur demande d'asile, avaient été expulsés par les autorités allemandes.* Organisation terroriste interdite en Russie

