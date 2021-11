https://fr.sputniknews.com/20211106/la-chanteuse-bresilienne-marilia-mendonca-meurt-dans-un-accident-davion-1052487617.html

La chanteuse brésilienne Marilia Mendonca meurt dans un accident d'avion

La chanteuse brésilienne Marilia Mendonca meurt dans un accident d'avion

La chanteuse brésilienne de country Marilia Mendonca a été tuée vendredi soir dans un accident d'avion à bord duquel se trouvait également quatre autres... 06.11.2021, Sputnik France

2021-11-06T11:06+0100

2021-11-06T11:06+0100

2021-11-06T11:06+0100

faits divers

décès

chanteuse

chant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1045433810_0:67:1920:1147_1920x0_80_0_0_f86c19e4253edeb61a9cc1a751a2ebdf.jpg

L'avion transportant son producteur, Henrique Ribeiro, et son conseiller, Abicieli Silveira Dias Filho, ainsi que le pilote et son co-pilote, s'est écrasé dans l'Etat du Minas Gerais, dans sud-est du Brésil, selon un communiqué du bureau de la chanteuse. Il n'y a aucun survivant.Agée de 26 ans, Marilia Mendonca, lauréate des Latin Grammy Awards 2019, a accédé à la célébrité grâce à un genre musical proche de la country, appelé "sertanejo".Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident, la compagnie publique d'électricité Cemig a déclaré dans un communiqué qu'elle pourrait être liée à une collision avec une de ses infrastructures.Sur Twitter, Jair Bolsonaro, le président brésilien, a salué la mémoire de l'une des plus grands artistes de sa génération, ajoutant que le pays tout entier était sous le choc de la nouvelle.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

décès, chanteuse, chant