La reprise économique post-Covid est "plus rapide et plus juste" en Espagne

Si la crise financière de 2008 a fait perdre à l'Espagne huit points de produit intérieur brut (PIB) et 3,8 millions d'emplois entre cette année-là et 2013, en 2020, à cause de la pandémie, la chute du PIB espagnol sera de dix points, avec 1,4 million d'emplois détruits, a indiqué M. Sanchez lors de sa participation à la journée d'ouverture du 17ème Congrès du PSOE-Aragon.Selon les dernières données sur les affiliés à la sécurité sociale et l'enquête sur la population active, il y a désormais "plus de 20 millions de personnes employées, soit le niveau le plus élevé depuis 2008", a-t-il expliqué.En 2021, a-t-il poursuivi, il y a plus de 750.000 chômeurs de moins et un pourcentage de chômage des jeunes "plus bas qu'avant d'arriver au gouvernement en 2018", une reprise qui se fait "avec propreté et exemplarité" dans la gestion des ressources publiques.M.Sanchez a affirmé que la pandémie "a montré qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer ou de reculer ; et la façon d'avancer est celle de la social-démocratie, qui s'engage pour la croissance, mais aussi pour une distribution équitable" des richesses.Les citoyens ont compris que la social-démocratie représente "une réponse équitable et plus efficace d'un point de vue économique que le néolibéralisme", a estimé le président du gouvernement espagnol.

