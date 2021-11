Environ 64% de la population autrichienne est pleinement vaccinée contre le Covid-19. Cette proportion est conforme à la moyenne de l'Union européenne mais elle est l'une des plus faibles d'Europe de l'Ouest alors qu'une frange des Autrichiens est réticente à la vaccination, à l'image du Parti de la Liberté (FPÖ, extrême-droite), troisième formation la mieux représentée au Parlement.Le nombre quotidien de contaminations est en forte hausse dans le pays, qui a recensé vendredi 9.388 nouveaux cas, soit à peine moins que le record de 9.586 atteint il y a un an, lorsqu'avait été décrété le deuxième des trois confinements nationaux décidés jusqu'à présent.Les mesures annoncées ce vendredi entreront en vigueur lundi, date à laquelle commencera aussi une période de transition de quatre semaines au cours de laquelle une seule dose de vaccin conjuguée à un test PCR négatif permettront d'avoir accès aux lieux ou événements dont seront exclues les personnes non vaccinées. A l'issue de cette période, seules les personnes pleinement vaccinées ou récemment guéries du Covid-19 seront autorisées à s'y rendre.

L'Autriche va interdire certains lieux aux non-vaccinés

Reuters

L'Autriche a annoncé vendredi 5 novembre qu'elle allait interdire aux personnes non vaccinées contre le Covid-19 l'accès aux cafés, restaurants, salons de coiffure, hôtels et événements de plus de 25 personnes, alors que le pays s'approche d'un record quotidien de contaminations datant d'il y a un an.