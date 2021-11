https://fr.sputniknews.com/20211106/le-fc-barcelone-annonce-larrivee-de-xavi-hernandez-comme-entraineur-1052486762.html

Le FC Barcelone annonce l'arrivée de Xavi Hernandez comme entraîneur

Le FC Barcelone annonce l'arrivée de Xavi Hernandez comme entraîneur

Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé officiellement vendredi le recrutement de son ancienne gloire, Xavi Hernandez au poste d'entraîneur, après le... 06.11.2021, Sputnik France

2021-11-06T08:37+0100

2021-11-06T08:37+0100

2021-11-06T08:37+0100

sport

fc barcelona

xavi hernández

fc barcelone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103328/48/1033284864_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_acdbad4915dea8874bae6d6a9b60cec4.jpg

Le champion du monde 2010 (41 ans), arrivera ce week-end à Barcelone et sera présenté lundi à midi lors d'une cérémonie publique au Camp Nou, a précisé le club dans un communiqué.Le club qatari d'Al Sadd, que Xavi entraînait depuis 2019, avait annoncé quelques heures plus tôt avoir trouvé un accord avec les Catalans et avait posté sur les réseaux sociaux des images de l'Espagnol faisant ses adieux aux joueurs.Après avoir quitté Barcelone en 2015, le génial milieu de terrain a pris la direction d'Al Sadd, au Qatar, où il a fini sa carrière de joueur (2015-2019) avant d'entamer une reconversion immédiate comme entraîneur.Après deux années à la tête du club qatari, il a déjà remporté le Championnat, la Coupe nationale et la Supercoupe du Qatar.Le Barça pointe actuellement au 9e place de la Liga à neuf points de la Real Sociedad et à huit de son grand rival, le Real Madrid. Le club blaugrana tente par ailleurs d'assurer une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, malgré les deux défaites initiales face au Bayern Munich au Camp Nou (3-0) et contre le Benfica à Lisbonne (3-0).

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

fc barcelona, xavi hernández, fc barcelone