https://fr.sputniknews.com/20211106/les-etats-unis-ordonnent-le-depart-de-leurs-diplomates-non-essentiels-de-lethiopie-1052493824.html

Les États-Unis ordonnent le départ de leurs diplomates non-essentiels d'Éthiopie

Les États-Unis ordonnent le départ de leurs diplomates non-essentiels d'Éthiopie

Les États-Unis ont ordonné à leur personnel non-essentiel de quitter l'Éthiopie où les combats font rage, a déclaré samedi l'ambassade américaine à... 06.11.2021, Sputnik France

2021-11-06T19:46+0100

2021-11-06T19:46+0100

2021-11-06T19:48+0100

afrique

états-unis

hostilités

crise humanitaire

éthiopie

tigré

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103668/40/1036684093_0:152:3500:2121_1920x0_80_0_0_55d158cfd84a1970f88786e2b0d3386e.jpg

L'armée éthiopienne a appelé vendredi ses soldats retraités à revêtir l'uniforme pour participer à la guerre contre les rebelles du Tigré et leurs alliés, qui menacent d'avancer vers la capitale, située à un peu plus de 300 km au sud de leurs positions actuelles.Le Danemark et l'Italie ont également demandé à leurs ressortissants de quitter le pays tant que les vols commerciaux sont maintenus.Face à l'escalade des violences, de nombreux pays africains et occidentaux ont lancé jeudi un appel au cessez-le-feu, qui n'a pas rencontré beaucoup d'écho jusqu'à présent.

états-unis

éthiopie

tigré

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, hostilités, crise humanitaire, éthiopie, tigré