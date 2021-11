https://fr.sputniknews.com/20211106/plus-de-151-million-de-personnes-ont-recu-la-3eme-dose-du-vaccin-au-maroc-1052492510.html

Plus de 1,51 million de personnes ont reçu la 3ème dose du vaccin au Maroc

Au total 1.518.576 de personnes ont reçu la 3ème dose du vaccin anti-Covid, au 34ème jour du lancement de l'opération, a indiqué samedi le ministère de la... 06.11.2021, Sputnik France

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.311.560, tandis que celui des personnes ayant reçu la 2ème s'élève à 22.253.789, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de Covid-19.De même, 168 infections au nouveau coronavirus et 223 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 947.307 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020, alors que les rétablissements sont de 928.445, soit un taux de guérison de 98%.Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Casablanca-Settat (67), Rabat-Salé-Kénitra (52), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (19), l'Oriental (09), Fès-Meknès (07), Marrakech-Safi (05), Souss-Massa (04), Laâyoune-Sakia El Hamra (03), Béni Mellal-Khénifra (01) et Dakhla-Oues Eddahab (01).Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.706 (létalité 1,6%), avec 5 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (02), Rabat-Salé-Kénitra (01), Fès-Meknès (01) et Béni Mellal-Khénifra (01).Les cas actifs sont au nombre de 4.156, alors que les cas sévères ou graves pris en charge ont de l'ordre de 211, dont 9 placés sous intubation.

