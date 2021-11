https://fr.sputniknews.com/20211106/sales-juifs-un-ado-brandissant-une-machette-devant-une-ecole-israelite-interpelle-a-villeurbanne-1052487886.html

"Sales juifs": un ado brandissant une machette devant une école israélite interpellé à Villeurbanne

Un adolescent a menacé des élèves avec une machette devant une école juive à Villeurbanne, selon Actu17. Placé en garde à vue, il a nié le caractère antisémite... 06.11.2021, Sputnik France

faits divers

antisémitisme

arme blanche

garde à vue

menace

villeurbanne

Jeudi 4 novembre, un adolescent de 15 ans a été interpellé aux abords d’une école privée juive à Villeurbanne (Rhône), rapporte le site Actu17. La police a été alertée après que l’individu a exhibé une machette et proféré des insultes telles que "sales juifs" envers les élèves et leur a également lancé des billes.Les faits ont été confirmés par le parquet de Lyon, lequel a précisé que "le caractère antisémite est formellement contesté par ce mineur", relate Le Progrès.Il a été placé en garde à vue et déféré vendredi devant le parquet. Il n’était pas connu des services de police. Aucune autre information n’a été dévoilée concernant son identité. Son jugement est attendu en décembre.L’enquête a été confiée au commissariat de Villeurbanne, chargé d’analyser notamment son environnement familial et de déterminer les motivations qui l’ont poussé à commettre cet acte.Antisémitisme en FranceLe 16 octobre, des habitants de Romainville, en Seine-Saint-Denis, avaient reçu dans leurs boîtes aux lettres des messages à caractère antisémite. Une plainte avait été déposée par le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme. Plus récemment, la justice vient de condamner sept personnes à des amendes pour des tweets visant Miss Provence, April Benayoum, lors de la cérémonie Miss France en décembre 2020.Mais le thème est surtout revenu dans l’actualité en raison des propos d’Éric Zemmour lequel, bien que de confession juive, a été qualifié d’antisémite par plusieurs responsables des institutions françaises de ce culte. L’essayiste et potentiel candidat à la présidentielle avait notamment affirmé que Philippe Pétain avait sauvé des juifs français.Fin octobre, Gérald Darmanin s’en était pris à lui sans le nommer lors d’une cérémonie de réhabilitation d’un cimetière juif dans le Bas-Rhin, rappelant qu’il y avait eu "en Alsace une vingtaine d'actes antisémites depuis le début de l'année" et s’attaquant aux "discours qui légitiment une partie de ces actes". "Une République qui attaque la laïcité en essayant de cacher des vêtements ou en faisant changer des prénoms, je crois profondément qu'elle nous prépare des lendemains bien difficiles".

villeurbanne

