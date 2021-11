https://fr.sputniknews.com/20211107/hollande-na-pas-un-enthousiasme-debordant-pour-hidalgo-meme-sil-la-soutient-dit-un-politologue-1052499538.html

Hollande "n’a pas un enthousiasme débordant pour" Hidalgo, même s’il la soutient, dit un politologue

Hollande "n’a pas un enthousiasme débordant pour" Hidalgo, même s’il la soutient, dit un politologue

Bien que François Hollande se soit récemment affiché à côté d’Anne Hidalgo en lui manifestant son soutien, l’ancien chef de l’État "n’a pas un enthousiasme... 07.11.2021, Sputnik France

2021-11-07T14:37+0100

2021-11-07T14:37+0100

2021-11-07T14:37+0100

france

françois hollande

parti socialiste français (ps)

anne hidalgo

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104012/53/1040125327_0:0:3892:2189_1920x0_80_0_0_1b26c48b9836ec4323dcefc13248311b.jpg

Analysant le rapprochement entre François Hollande et Anne Hidalgo à quelques mois de la présidentielle 2022, le politologue Rémi Lefebvre explique auprès de Franceinfo pourquoi l’ancien chef de l’État affiche son soutien à la candidate du Part socialiste (PS).Ces propos interviennent alors que la maire de Paris a été en déplacement à Tulle, fief corrézien de François Hollande, où celui-ci l’a rejointe."Il n’a pas vraiment ménagé Anne Hidalgo dans son dernier ouvrage et on peut supputer une forme de calcul de l'ancien Président de la République qui serait d'apparaître comme un recours, si Anne Hidalgo persistait à un niveau faible dans les sondages, il y a de l’ambigüité."Un rapprochement "ambivalent"Dans son livre "Affronter", François Hollande n’a en effet pas été doux envers les candidats à la présidentielle, mais pas envers Mme Hidalgo. "Je n’avais pas de raison d’être sévère à son égard. C’est une femme courageuse", commentait-il dans les colonnes de Ouest-France.À Tulle, il a estimé qu’"Anne a encore le temps pour convaincre les Français", et celle-ci, pour sa part, s’est dite "ravie" d’avoir pu retrouver son collègue.Rappelant que le bilan présidentiel de François Hollande était "plutôt mauvais", Rémi Lefebvre indique:Si la candidate PS a déclaré ne pas s’intéresser aux sondages, l’ex-Président a lancé à Tulle que sa position actuelle dans les baromètres était "un très bon signe"."C’est très clairement excessif", a réagi M.Lefebvre. "Mais il a sans doute raison quand il dit que les jeux ne sont pas faits. La campagne se cristallise en janvier, c’est à ce moment-là que les choses se décantent.""Une cacophonie à gauche"Estimant que "le handicap principal" d’Hidalgo est "son image de parisienne", le politologue a également pointé "la droitisation du débat politique", laquelle est "incontestable".Alors que "l’agenda politique est structuré et polarisé autour des questions comme l'immigration, la sécurité, l’islam", "il est très difficile pour une candidate de gauche dans ce contexte de se faire entendre".Le sondage Harris Interactive pour Challenges publié le 3 novembre créditait au premier tour de la présidentielle Jean-Luc Mélenchon de 10% des intentions de vote, quelle que soit la configuration à droite, 8-9% pour Yannick Jadot et 5% pour Anne Hidalgo.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

françois hollande, parti socialiste français (ps), anne hidalgo, présidentielle française 2022