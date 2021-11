https://fr.sputniknews.com/20211107/il-faut-un-new-deal-pour-la-sante-qui-traverse-une-crise-alerte-le-president-de-la-fhf-1052497841.html

"Il faut un New Deal pour la santé" qui traverse une crise, alerte le président de la FHF

"Il faut un New Deal pour la santé" qui traverse une crise, alerte le président de la FHF

Jugeant que le secteur de santé "ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de demi-rebouchages", le président du conseil de direction de la Fédération... 07.11.2021, Sputnik France

2021-11-07T10:47+0100

2021-11-07T10:47+0100

2021-11-07T10:47+0100

france

france

santé

anne hidalgo

valérie pécresse

présidentielle française 2022

santé publique france

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1045110807_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_36aa2d607db514808715df22571089bd.jpg

Malgré l’"un des meilleurs taux de couverture vaccinale au monde" dans le pays, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) Frédéric Valletoux tire la sonnette d’alarme sur la situation dans les hôpitaux dans les colonnes du Journal du dimanche (JDD).Risquant d’être impactés "encore plus mal" par une prochaine vague de coronavirus, les hôpitaux ont besoin d’un important plan d’action, surtout alors que le pays se trouve au seuil de la présidentielle, juge M.Valletoux.Alors que les hôpitaux avaient "déjà été fragilisés" avant que la crise n’explose au printemps 2020, la sursollicitation pendant l’épidémie a "épuisé les équipes", "bousculé les calendriers de congés, l’organisation"."Le phénomène affecte surtout l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche Comté et les Pays de la Loire", ajoute-t-il."Le bouclier sanitaire craque"Éprouvant "de profondes angoisses", les équipes "s’interrogent sur le sens de leur mission", poursuit le président de la FHF.Si "le Ségur de la santé a permis de changer de braquet en prévoyant une hausse de 10% du budget des hôpitaux", "tout n'est pas qu'une question d’argent", assure M.Valletoux."On ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de demi-rebouchages. […] Le système, inventé voilà 30 ans, prend l'eau. Il doit être repensé.""Moment de vérité"Au premier tour de la présidentielle, attendu deux ans après le début de l’épidémie, "aucun candidat ne pourra faire l’impasse sur sa vision en la matière", estime par ailleurs le président de la FHF."Nous sommes à un moment de vérité. […] Le système de santé mérite un grand récit. Le 17 mars, soit deux ans après le début du premier confinement, nous recevrons d'ailleurs tous les prétendants à l'Élysée. Il faut un New Deal pour la santé. Sinon, le système va continuer à se déliter, les personnels à quitter leur métier."Il a ainsi proposé trois mesures qu’il juge nécessaires dans le secteur de la santé pour le prochain quinquennat, "un paquebot lourd qui ne peut pas changer de cap en quelques mois".Il a ensuite insisté auprès du même hebdomadaire sur la nécessité "d’organiser avec les professionnels de santé un pacte d'accès aux soins pour tous et à toute heure".Ce que proposent certains candidatsSi elle est élue Présidente de la République, Anne Hidalgo a annoncé vouloir faire du secteur de la santé mentale une "grande cause" de son mandat, mais aussi empêcher la fermeture de 5.700 lits d’hôpital.Candidate à la primaire des Républicains en vue de la prochaine présidentielle, Valérie Pécresse a proposé, dans le cadre de son déplacement à Laval, quelques solutions pour lutter contre la désertification médicale:

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, santé, anne hidalgo, valérie pécresse, présidentielle française 2022, santé publique france, coronavirus sars-cov-2