"Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt": Zemmour sur ses ambitions présidentielles

Confiant sur BFM TV qu'il ne veut pas "laisser tomber" "un nombre croissant de Français" qui entendent ses idées, Éric Zemmour affirme que se porter... 07.11.2021

S’il dévoile quelque peu ses intentions présidentielles, Éric Zemmour n’a toujours pas présenté sa candidature pour 2022 officiellement. Invité ce 7 novembre sur le plateau de BFM TV, le polémiste explique qu’il veut «choisir [s]on moment».Celui qui vient de sortir l’ouvrage La France n’a pas dit son dernier mot a tenu à mettre en avant le succès exceptionnel de ses ventes.«Potentiellement au second tour»Pointant l’absence de toute dynamique positive chez ses potentiels rivaux depuis des mois dans les baromètres de popularité, Éric Zemmour a souligné que la sienne a été la seule au mois de septembre. Même si cette dynamique a un peu ralenti par la suite, un sondage dont il a pris connaissance et qui devrait sortir demain dans Le Figaro devrait lui faire gagner un point.«Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton, et à décider du jour et de la manière», affirme-t-il.Vers la création d’un parti?Interrogé pour savoir s’il envisage de créer un parti en vue de la course présidentielle, Éric Zemmour indique qu’il n’est pas «un homme de parti» et qu’il est «dans le combat pour la France».Pour Zemmour, les candidats des Républicains ne font leur campagne que «pour être le Premier ministre de Macron».

