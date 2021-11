https://fr.sputniknews.com/20211107/la-france-se-prononce-sur-la-tentative-dassassinat-du-premier-ministre-irakien-1052498556.html

La France se prononce sur la tentative d’assassinat du Premier ministre irakien

La France se prononce sur la tentative d'assassinat du Premier ministre irakien

L’attaque au drone visant la résidence de Moustafa al-Kazimi, Premier ministre irakien, a été condamnée par le ministère français des Affaires étrangères "avec... 07.11.2021, Sputnik France

La tentative d’assassinat du Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, a été condamnée "avec la plus grande fermeté" par le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué publié ce 7 novembre.Et d’ajouter: "La France se tient aux côtés des autorités et du peuple irakiens et appelle à la retenue et à l’apaisement".Attaque à BagdadLa résidence de Moustafa al-Kazimi, le chef du gouvernement irakien, a été prise pour cible par une attaque au drone, dans la nuit du 6 au 7 novembre. Deux des trois aéronefs ont été neutralisés par les forces de sécurité, alors qu’un drone a frappé l’immeuble. Le Premier ministre s'en est sorti sain et sauf. Selon une source de Reuters, six gardes du corps de l’homme politique ont été blessés. Le gouvernement du pays a qualifié l’attaque de tentative d’assassinat, tandis que certains pays, dont les États-Unis, la Turquie, le Qatar, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont dénoncé un "acte terroriste". Pour l’heure, personne n’a revendiqué cette attaque survenue dans un contexte politique tendu.Les faits ont eu lieu deux jours après des affrontements violents entre forces de l’ordre et partisans de la coalition proche de Téhéran, opposés à al-Kazimi. Dénonçant une fraude, ceux-ci protestent contre les résultats préliminaires des élections législatives du 10 octobre, selon lesquels l'Alliance de la conquête a perdu nombre de sièges dans le scrutin.

