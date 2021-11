https://fr.sputniknews.com/20211107/prix-de-la-ville-la-plus-moche-de-france-la-recompense-indigne-les-habitants-dune-commune-iseroise-1052501818.html

Prix de la ville la plus moche de France: la récompense indigne les habitants d’une commune iséroise

Prix de la ville la plus moche de France: la récompense indigne les habitants d’une commune iséroise

Une commune de l’Isère a été citée parmi les plus moches du pays par l'association Paysages de France. Un piteux trophée qui ne fait pas la fierté des... 07.11.2021, Sputnik France

2021-11-07T16:39+0100

2021-11-07T16:39+0100

2021-11-07T18:15+0100

france

paris

isère

publicité

paysage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1052441814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed4718397560fecbe44230aba0395068.jpg

Les observateurs qui déplorent l’enlaidissement des villes françaises ont encore trouvé du grain à moudre. L’association Paysages de France vient en effet de remettre son traditionnel Prix de la France moche, qui "récompense" les communes les plus défigurées.Le palmarès a encore entraîné son lot de controverses, en particulier dans la commune de Montalieu-Vercieu (Isère), qui s’est illustrée dans la catégorie Campagne publicitaire. Les panneaux accrochés sur les façades de certaines bâtisses en pierre ont en effet choqué les jurés.Ce titre peu glorieux fait évidemment jaser les habitants et élus de la commune. À l’annonce du palmarès, certains ont même cru à une vilaine plaisanterie. D’autres déplorent que l’association n’ait pas d’abord pris contact avec la municipalité.L’édile s’est pour sa part justifié en arguant d’un affichage sur des maisons privées, qu’il estime ne pas pouvoir empêcher, rapporte France 3. Un argument que réfute l’association Paysages de France.Plusieurs autres communes ont été récompensées dans diverses catégorie, dont Le Havre, fief de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe.Pourtant inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville a aussi été pointée du doigt pour ses panneaux publicitaires, vantant en particulier des marques d’alcool.Enlaidissement des paysagesCe phénomène d’enlaidissement a déjà été dénoncé par de nombreux penseurs. Il touche notamment les périphéries, où les zones commerciales se multiplient et où les lotissements fleurissent comme des champignons. La faute aux élus, qui se reposent souvent sur des promoteurs pour fournir de l’habitat clé en main, comme l’expliquait à Télérama Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, il y a quelques années.Mais les grandes villes ne sont pas non plus à l’abri, comme le prouve l’exemple parisien. En mars dernier, le hashtag #saccageparis était ainsi apparu sur les réseaux sociaux, accompagné de photos qui témoignaient de l’enlaidissement de la Ville lumière. La maire Anne Hidalgo avait alors fustigé une campagne ayant "beaucoup de proximité avec l’extrême droite". Un argument plus tard démonté par les fact-checkeurs de TF1.Un récent sondage est encore venu illustrer ce désarroi des Parisiens face à l’état de leur ville. Début octobre, une enquête de l’Ifop avait en effet révélé que 84% des habitants considéraient Paris comme une ville "sale" et 39% comme une ville "très sale".Fin août, des polémiques similaires avaient entaché la réputation de la Ville rose, dans le sillage du hashtag #saccageToulouse.

paris

isère

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

paris, isère, publicité, paysage