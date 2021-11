https://fr.sputniknews.com/20211107/zemmour-ferait-face-a-macron-au-second-tour-de-la-presidentielle-selon-lifop-1052504416.html

Un nouveau sondage place Zemmour au second tour face à Macron

Un nouveau sondage place Zemmour au second tour face à Macron

Le polémiste Eric Zemmour, qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022 en France, devance la présidente du Rassemblement... 07.11.2021, Sputnik France

2021-11-07T21:47+0100

2021-11-07T21:47+0100

2021-11-07T22:07+0100

présidentielle 2022

france

sondage

emmanuel macron

ifop

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052491103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893441022f12dfb132892a8616de635d.jpg

Dans ce nouveau sondage, Eric Zemmour obtiendrait 17% des voix devant Marine Le Pen (16%), dans l'hypothèse d'une candidature de Xavier Bertrand (13%) chez Les Républicains (LR).Le Président sortant, Emmanuel Macron, qui ne s'est pas non plus déclaré candidat, est donné pour sa part loin devant, à 25%.Les différents candidats de droite doivent être départagés lors d'un congrès de LR le 4 décembre, où les adhérents participeront au vote. Outre l'ancien ministre Michel Barnier, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et celui des Hauts-de-France sont notamment en lice.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, sondage, emmanuel macron, ifop, eric zemmour