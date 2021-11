https://fr.sputniknews.com/20211108/elle-tombe-nez-a-nez-avec-une-famille-de-lynx-dans-le-doubs--video-1052511325.html

Elle tombe nez à nez avec une famille de lynx dans le Doubs – vidéo

En rentrant à la maison, une automobiliste est tombée sur quatre lynx en pleine nuit. Environ une centaine habite en France, principalement dans le massif du... 08.11.2021, Sputnik France

Une rencontre inédite s’est produite le 6 novembre dans le Haut-Doubs.La scène a été filmée par une habitante de Montlebon vers minuit. Elle a remarqué les animaux en rentrant dans sa voiture. Une maman-lynx et ses trois petits déambulaient au milieu de la route. L’automobiliste a pu les filmer pendant une dizaine de secondes, puis la famille s’est retirée dans la forêt.La vidéo est devenue virale.Chasseur nocturneLes rencontres avec des lynx, surtout sur les routes, ne se terminent pas toujours bien. En effet, en février, un lynx boréal est décédé à Morteau (Doubs) suite à une collision avec une voiture, relatait l’Est républicain. Le conducteur de la voiture ne s’est pas fait connaître. Depuis 2020, c’était le sixième lynx à mourir de la sorte dans le département.Animal solitaire vivant dans de grands espaces, le lynx est un chasseur nocturne et solitaire qui n’a pas de lieu d’habitation fixe. Durant la journée, il reste dans les hauteurs, au soleil sur les rochers, ou s’abrite sous les arbres. Un lynx peut parcourir plus de 10 kilomètres sans s'arrêter.En voie de disparition, en France ces animaux sont regroupés principalement dans le massif du Jura. Fin janvier, la préfecture du Doubs faisait état d’une population estimée à 100-150 en France, dont 80% dans le massif du Jura. Un chiffre stable depuis plusieurs années, souligne L’Est républicain.Au printemps 2021, Lycka, une femelle lynx boréal, a mis au monde deux petits dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, informait l'Office français de la biodiversité (OFB). Une naissance considérée comme historique, les lynx ayant disparu de cette région au XVIIe siècle.

