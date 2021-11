https://fr.sputniknews.com/20211108/exercices-russes-en-mer-noire-apres-lenvoi-de-navires-us-dans-la-zone-1052513948.html

Exercices russes en mer Noire après l’envoi de navires US dans la zone

Exercices russes en mer Noire après l’envoi de navires US dans la zone

Alors que la Marine américaine a envoyé deux bâtiments en mer Noire, la Russie a lancé des manœuvres dans la zone. Des navires de la Flotte russe de la mer... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T16:12+0100

2021-11-08T16:12+0100

2021-11-08T16:12+0100

russie

mer noire

flotte russe de la mer noire

destroyer

exercices

sixième flotte de la marine américaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103404/43/1034044385_0:55:3872:2233_1920x0_80_0_0_407f0eb5f35d7195de82fbbbb18719e9.jpg

Après que le destroyer lance-missiles américain USS Porter et le navire de commandement Mount Whitney sont entrés en mer Noire, la Russie a initié des exercices dans la région.De petits bâtiments de lutte anti-sous-marine de la Flotte de la mer Noire, en coopération avec un hélicoptère de lutte anti-sous-marine, ont effectué des exercices de recherche d'un sous-marin d'ennemi conventionnel, comme le rapporte le service de presse de la Flotte de la mer Noire à Sputnik le 8 novembre.Le service a précisé que "les équipages des petits navires anti-sous-marins Ieïsk et Kassimov de la Flotte de la mer Noire ont pratiqué la recherche et la détection d'un sous-marin d’ennemi conventionnel en coopération avec l'équipage d'un hélicoptère anti-sous-marin Ka-27M" dans le cadre d’un groupe naval de combat et de recherche.En outre, la Flotte de la mer Noire a précisé que les équipages des navires ont effectué des tâches de défense aérienne pendant la traversée maritime avec des tirs de missiles antiaériens et d’artillerie sur une cible aérienne fictive.Les missions des navires américainsCes faits interviennent après que la Sixième Flotte de la Marine des États-Unis avait lancé des opérations navales dans les mers Méditerranée et Noire dans le cadre de l’Otan, selon un communiqué paru le 29 octobre.Le 30 octobre, le destroyer lance-missiles américain USS Porter était entré dans les eaux de la mer Noire, comme l’a annoncé le Centre de contrôle de la défense nationale, qui fait partie du ministère russe de la Défense. Celui-ci avait précisé que la Flotte russe de la mer Noire le surveillait.Le 1er novembre, la Sixième Flotte de la Marine américaine avait informé que le navire de commandement Mount Whitney se dirigeait vers la mer Noire.La réaction de MoscouDans la foulée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce lundi 8 novembre que les exercices de l'Otan en mer Noire sont motivés par la volonté des États-Unis et de leurs alliés d'intensifier leur politique de dissuasion à l'égard de la Russie.Russie-OtanCes opérations navales interviennent alors que les relations entre la Russie et l’Otan battent de l'aile. Le Kremlin a annoncé sa décision de suspendre à partir de début novembre les travaux de la mission de liaison militaire de l’Alliance à Moscou après que l’Otan a expulsé huit de ses diplomates.

mer noire

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

mer noire, flotte russe de la mer noire, destroyer, exercices, sixième flotte de la marine américaine