https://fr.sputniknews.com/20211108/face-a-la-penurie-la-coree-du-sud-va-importer-une-solution-duree-eau-daustralie-1052513460.html

Face à la pénurie, la Corée du Sud va importer une solution d'urée-eau d'Australie

Face à la pénurie, la Corée du Sud va importer une solution d'urée-eau d'Australie

La Corée du Sud a annoncé, dimanche, son intention d'importer, cette semaine, d'Australie une solution d'urée-eau, un matériau clé utilisé dans les véhicules... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T15:54+0100

2021-11-08T15:54+0100

2021-11-08T15:54+0100

faits divers

corée du sud

crise énergétique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

La Corée du Sud a annoncé, dimanche, son intention d'importer, cette semaine, d'Australie une solution d'urée-eau, un matériau clé utilisé dans les véhicules diesel pour réduire les émissions, afin de pallier la pénurie d'approvisionnement qui a provoqué la flambée des prix.Le gouvernement sud-coréen a ainsi décidé de mobiliser des avions militaires pour apporter 20.000 litres de solution d'urée d'Australie, a annoncé le ministère de l’Économie et des Finances.La Corée du Sud est aux prises avec une pénurie de solution d'urée-eau, connue sous le nom de fluide d'échappement diesel, et la montée en flèche de son coût ces dernières semaines, alors que la Chine a resserré ses exportations d'engrais et de matériaux connexes, y compris l'urée, en octobre dernier au milieu d'une crise énergétique causée par la pénurie d'approvisionnement en charbon, qui est la principale matière première de l'urée.Une éventuelle pénurie prolongée de fluide d'échappement diesel pourrait entraîner des perturbations dans la logistique, car les camions utilisés pour le transport de marchandises industrielles et la livraison de colis pourraient devoir suspendre leurs opérations.Le gouvernement de Séoul a, dans ce sens, précisé que les camions de pompiers et les ambulances n'auraient aucun problème, car ces véhicules clés ont sécurisé des stocks de trois mois pour le matériel.Séoul dépend fortement de Pékin pour son approvisionnement en solution d'urée-eau, car 97,6% de ses importations provenaient de l'empire du Milieu sur les neuf premiers mois de cette année.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, crise énergétique