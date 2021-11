https://fr.sputniknews.com/20211108/la-commission-europeenne-les-femmes-et-les-hommes-meritent-legalite-salariale-1052515808.html

La Commission européenne: les femmes et les hommes méritent l'égalité salariale

La Commission européenne a appelé, lundi, à déployer davantage d'efforts afin d'arriver à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans l'UE. 08.11.2021, Sputnik France

Si l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est inscrite dans les traités de l'UE depuis plus de 60 ans, elle n'est pas pleinement mise en œuvre, note la déclaration, relevant qu'en dépit de l'amélioration de la position des femmes dans la vie sociale et professionnelle, les différences de rémunération restent importantes et bien ancrées.Selon la Commission européenne, les facteurs à l'origine de l'écart de rémunération sont variés. "Les responsabilités familiales pèsent surtout sur les femmes qui, par conséquent, travaillent plus souvent à temps partiel. Les femmes travaillent souvent dans des secteurs moins bien rémunérés et occupent des emplois moins bien rémunérés dans ces secteurs. Elles se heurtent au plafond de verre dans les entreprises et sont moins rémunérées que les hommes pour effectuer le même travail ou un travail de même valeur", détaille l'exécutif européen.La Commission européenne a adopté le 4 mars 2021 une proposition sur la transparence des rémunérations, qui met l'accent sur le renforcement de l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur, rappelle-t-on. Il s'agit notamment de permettre aux travailleurs de faire valoir leurs droits et d'inciter les entreprises à revoir leur grille des salaires.

