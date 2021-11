https://fr.sputniknews.com/20211108/la-coree-du-sud-et-singapour-souhaitent-la-conclusion-cette-annee-dun-accord-commercial-numerique-1052512257.html

La Corée du Sud et Singapour souhaitent la conclusion, cette année, d'un accord commercial numérique

La Corée du Sud et Singapour souhaitent la conclusion, cette année, d'un accord commercial numérique

La Corée du Sud et Singapour ont exprimé, lundi, leur volonté de conclure, cette année, un pacte commercial numérique dans le but d'approfondir leurs relations... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T15:17+0100

2021-11-08T15:17+0100

2021-11-08T15:17+0100

économie

corée du sud

singapour

accord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1044951613_21:0:1898:1056_1920x0_80_0_0_4d0111fb2ec62e4f1217baa053e8fd82.jpg

Cette annonce a été faite lors d’une réunion à Séoul entre le ministre sud-coréen du Commerce, Yeo Han-koo, et le ministre délégué singapourien au Commerce et à l'Industrie, Tan See Leng.Le pacte numérique vise à établir des règles pour les transactions numériques, à faciliter le commerce dans le domaine numérique et à mieux protéger les consommateurs dans le cadre du commerce en ligne. S'il est conclu, ce sera le premier accord commercial du genre pour la Corée du Sud.Selon le ministère sud-coréen, Singapour est le 12è partenaire commercial de la Corée du Sud et dispose d'un niveau de numérisation similaire.

corée du sud

singapour

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, singapour, accord