La France annonce un plan de 2,2 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle

Le gouvernement a présenté ce lundi 8 novembre un plan de 2,2 milliards d'euros pour faire de la France "un champion de l'intelligence artificielle", plaidant également pour que la réglementation ne bride pas l'innovation.Ce plan repose sur 1,5 milliard d'euros d'argent public, le reste étant financé par le privé. Il constitue la suite du plan de 1,5 milliard d'euros annoncé en 2018 par Emmanuel Macron, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle.Formation et projets prometteursUn volet de 700 millions d'euros est consacré à la formation, avec l'ambition de créer au moins 2.000 places d'étudiants en DUT/licence/licence pro dans ce domaine, 1.500 en master, et "200 thèses supplémentaires par an en régime de croisière".Il prévoit également le financement de projets et démonstrateurs d'usages dans le domaine de l'intelligence artificielle "embarquée, frugale et de confiance", notamment dans l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie.En présentant le plan à Station F, le temple parisien des start-up, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, et Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, ont tous les deux plaidé pour la science et l'innovation, qui ont besoin, selon eux, d'être défendues dans une Europe et une France souvent tentées par la protection et la réglementation.Dans les sciences de la vie et l'innovation en santé par exemple, "nous finançons la recherche, les premiers pas des start-up, et elles vont développer leurs médicaments aux États-Unis, en Belgique, ou au Royaume-Uni"."Il faut qu'avant toute chose on refasse société autour de la science", a-t-elle ajouté."Il faut montrer que chaque fois que c'est nécessaire, on protège et on régule, mais que chaque fois qu'on peut aller vers le progrès pour l'ensemble de la société, on y va", a-t-elle conclu.

