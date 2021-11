https://fr.sputniknews.com/20211108/laustralie-commence-a-administrer-le-rappel-du-vaccin-pfizer-1052505647.html

L'Australie commence à administrer le rappel du vaccin Pfizer

L'Australie commence ce lundi à administrer la dose de rappel du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer, tandis que les habitants de Sydney, la plus...

Après avoir raté ses objectifs initiaux, la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 s'est accélérée depuis juillet, au moment où une partie du pays était frappé par une nouvelle vague de contaminations provoquées par le variant Delta, poussant les autorités à imposer de nouveau des confinements.Ville la plus touchée, avec Melbourne, par la résurgence de l'épidémie, Sydney a vu les restrictions sanitaires s'assouplir à mesure que le taux de vaccination a progressé.L'État de Nouvelle Galles du Sud, où se trouve Sydney et où près de 90% des adultes ont reçu les deux doses de vaccin, retrouve à compter de lundi un semblant de normalité.Plus aucune limite n'est fixée pour recevoir à son domicile des personnes vaccinées, tandis que les restaurants et les lieux de divertissement peuvent accueillir davantage de clients. Les stades de sport peuvent, eux, fonctionner à pleine capacité.Les doses de rappel vont être données aux personnes âgées de plus de 18 ans et dont la deuxième dose a été administrée au moins six mois plus tôt.

