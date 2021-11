https://fr.sputniknews.com/20211108/laustralie-vendra-le-charbon-pendant-des-decennies-1052506512.html

L'Australie vendra le charbon pendant "des décennies"

L'Australie vendra le charbon pendant "des décennies"

L'Australie a fait part lundi de son intention de continuer à vendre du charbon pendant "des décennies" après avoir rejeté un accord visant à abandonner... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T09:47+0100

2021-11-08T09:47+0100

2021-11-08T09:47+0100

international

australie

charbon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/14/1044286369_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_fab7ab5c7bac9f962875959ec752f90d.jpg

Une quarantaine de pays se sont engagés à sortir du charbon dans les décennies à venir, lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de Glasgow.A l'instar d'autres pays grands consommateurs de charbon tels que la Chine et les États-Unis, l'Australie n'a pas signé cet engagement.Le gouvernement de Scott Morrison a dévoilé le mois dernier un objectif de neutralité carbone en 2050, mais ce plan a été critiqué pour son manque de détails et le fait qu'il repose en grande partie sur des innovations technologiques encore inconnues.Les grands groupes assurent qu'ils se désengagent des combustibles fossiles les plus polluants.Dans ce cadre, BHP a annoncé lundi qu'elle avait vendu sa participation de 80% dans une mine de charbon métallurgique dans l'État du Queensland, dans l'est du pays, à Stanmore Resources, pour un montant d'au moins 1,2 milliard de dollars américains.

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

australie, charbon