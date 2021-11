https://fr.sputniknews.com/20211108/le-president-du-senat-denonce-la-methode-du-gouvernement-pour-prolonger-le-pass-sanitaire-1052511045.html

Le président du Sénat dénonce la méthode du gouvernement pour prolonger le pass sanitaire

Le président du Sénat dénonce la méthode du gouvernement pour prolonger le pass sanitaire

L'Assemblée nationale a définitivement adopté vendredi un projet de loi prévoyant notamment un recours au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet. Une méthode... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T13:50+0100

2021-11-08T13:50+0100

2021-11-08T13:50+0100

france

assemblée nationale française

emmanuel macron

gérard larcher

sénat français

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1052510989_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a0e76a3fc58971352c6b62cee53f2511.jpg

Invité le 7 novembre du Grand Rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos, Gérard Larcher, président (LR) du Sénat, a critiqué la méthode adoptée par le gouvernement pour prolonger le pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022.Reconnaissant l’importance de "l’état d’urgence pour les raisons sanitaires", il prône des contreparties dans une démocratie "parce que c'est une atteinte aux libertés individuelles et collectives".Le reflet d’"une méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron", selon lui.Pour Gérard Larcher, "le Sénat reste un contre-pouvoir, ce qui explique la saisine du Conseil constitutionnel".En ce sens, il estime que l'idée envisagée par le gouvernement de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose de vaccin "nécessitera aussi un débat parlementaire", car "c'est une atteinte de plus aux libertés".Un projet de loi qui divise l’Assemblée et le SénatLe projet de loi de vigilance sanitaire ouvrant notamment la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 a fait l’objet de vifs débats à l’Assemblée nationale, du côté de la majorité, et au Sénat, à majorité de droite.Le 4 novembre, les sénateurs ont voté à 222 voix contre 116 une motion de procédure qui a entraîné le rejet d'un texte sans examen de ses dispositions, rapporte l'AFP. En cause: l’annulation par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture du texte d’une modification apportée par le Sénat qui a rendu l'utilisation du pass sanitaire possible uniquement jusqu'en février 2022.Le Sénat a dénoncé l'absence de dialogue avec le gouvernement.Le projet de loi a finalement été adopté le 5 novembre dans la version souhaitée par le gouvernement avec 118 voix pour et 89 contre par l’Assemblée nationale qui a eu le dernier mot, validant ainsi le texte au nom des deux chambres.La grande majorité de l’opposition était contre cette prolongation. Le député LR Philippe Gosselin a dénoncé un texte "totalement déséquilibré" qui "fait fi de la notion de temps et de respect du Parlement", rapportait Public Sénat.Le même jour, 75 députés, notamment des groupes Gauche démocrate et républicaine, de La France insoumise, des Socialistes et apparentés, et Libertés et Territoires, ont déposé un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel le projet de loi.Le gouvernement prônait initialement la prolongation jusqu'au 31 juillet de cet outil, jugé "utile" et "efficace" dans le contexte d’une "reprise de l'épidémie à peu près partout en Europe". La plupart des Français sont également favorables à cette mesure. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié le 21 octobre, six Français sur dix (60%) approuvent la nouvelle prolongation du pass sanitaire "si la situation sanitaire le nécessite".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

assemblée nationale française, emmanuel macron, gérard larcher, sénat français, passeport sanitaire