Les USA rouvrent leurs frontières, se préparent à un afflux de visiteurs vaccinés

Les États-Unis s'attendent à un flux de visiteurs internationaux à compter du 8 novembre, que ce soit par les airs ou les routes, alors que le pays lève la plupart des restrictions frontalières imposées début 2020 pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus.United Airlines a dit s'attendre à compter ce lundi 50% de passagers internationaux de plus que lundi dernier, où la compagnie aérienne en avait recensé environ 20.000.Delta Air Lines a indiqué avoir constaté un bond de 450% de ses réservations internationales en points de vente au cours des six semaines écoulées depuis l'annonce de la réouverture des frontières américaines, en comparaison des six semaines ayant précédé cette annonce.Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré sur Twitter que le gouvernement fédéral prenait des "mesures cruciales" en fournissant des ressources supplémentaires alors qu'il s'attend à une "demande élevée" avec la réouverture des frontières aériennes et terrestres.L'administration du Président Joe Biden a prévenu les voyageurs arrivant par la route ou par la mer en provenance du Canada et du Mexique de se préparer à compter de lundi à des files d'attente plus longues que traditionnellement.Pour lutter contre la crise sanitaire, les États-Unis ont interdit en début d'année dernière à la plupart des ressortissants étrangers de se rendre dans le pays.Désormais, les compagnies aériennes vont vérifier les documents sanitaires des voyageurs, qui doivent présenter un test négatif de dépistage du Covid-19 et la preuve de leur vaccination, à l'exception des enfants.

