Nucléaire iranien: Téhéran réclame des garanties aux Etats-Unis

Téhéran réclame que les Etats-Unis fournissent des garanties qu'ils n'abandonneront pas l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien si les prochaines... 08.11.2021

international

états-unis

iran

programme nucléaire iranien

La République islamique exige également que l'ensemble des sanctions américaines remises en place par l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump soient levées dans le cadre d'un processus vérifiable, a souligné ce porte-parole.Washington doit "reconnaître ses torts dans l'abandon de l'accord", a-t-il ajouté.Les discussions indirectes organisées à Vienne, la capitale autrichienne, pour relancer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien - Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais) - doivent reprendre le 29 novembre.Elles avaient été ajournées en juin après la victoire à l'élection présidentielle iranienne de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi.L'ancien président américain Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de cet accord, signé en 2015 par l'Iran et le "P5+1" (les cinq membres du Conseil de sécurité de l'Onu - Etats-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne - ainsi que l'Allemagne).Dans le sillage de ce retrait, l'Iran s'est affranchi par étapes des termes de l'accord et, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a accéléré l'enrichissement de son uranium pour le rapprocher du grade militaire.

états-unis

iran

états-unis, iran, programme nucléaire iranien