Pour la première fois, une Chinoise effectue une sortie dans l'espace

Pour la première fois, une Chinoise effectue une sortie dans l'espace

L'astronaute Wang Yaping est devenue lundi la première Chinoise à avoir effectué une sortie dans l'espace, laquelle avait pour but de poursuivre la construction de la station spatiale du géant asiatique.Pilote et colonel de l'armée de l'air âgée de 41 ans, Yaping fait partie de la mission Shenzhou-13, lancée mi-octobre.L'équipage, également composé de deux astronautes masculins, séjournera six mois (un record pour la Chine) dans Tianhe ("Harmonie céleste"), le seule module déjà en orbite sur les trois qui constitueront à terme la station spatiale.Ils ont pour mission de continuer la construction de cette station et aussi de tester leurs capacités de résistance à ce long séjour d'une demi-année en apesanteur, qui mettra à rude épreuve leurs organismes.Aux côtés du général Zhai Zhigang (55 ans), commandant de la mission, Wang Yaping a effectué dans la nuit de dimanche à lundi une sortie extravéhiculaire de 6 heures et demi, a indiqué l'Agence spatiale chargée des vols habités (CMSA).Cette sortie avait pour objectif d'installer de nouveaux éléments d'un bras robotique extérieur, de s'assurer de la fiabilité des équipements ou encore de tester des combinaisons spatiales de nouvelle génération.Troisième sortie extravéhiculaire à bord de Tianhe, c'est la première de l'équipage Shenzhou-13, qui devrait en réaliser une, voire deux autres, dans les prochains mois.Wang Yaping avait déjà effectué un premier voyage dans l'espace en 2013, qui avait fait d'elle la deuxième Chinoise dans l'espace.Cette mission est la cinquième sur les 11 (habitées et non-habitées) qui seront nécessaires au total à la construction de la station spatiale chinoise, qui devrait être achevée fin 2022.

