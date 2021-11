https://fr.sputniknews.com/20211108/taux-de-contaminations-record-en-allemagne-depuis-le-debut-de-la-pandemie-1052512646.html

Taux de contaminations record en Allemagne depuis le début de la pandémie

Le taux d'incidence des contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 en Allemagne a atteint un niveau record depuis le début de la pandémie, montrent les... 08.11.2021, Sputnik France

Le taux d'incidence sur sept jours, qui mesure le nombre de nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants enregistrés au cours de la semaine écoulée, s'élève désormais à 201,1, soit davantage que le record de 197,6 atteint en décembre 2020, selon l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.Malgré la hausse des contaminations, le nombre de décès enregistrés par les services hospitaliers reste relativement faible (33 en 24 heures lundi).Mais face à cette flambée épidémique, certains dirigeants politiques, comme le ministre-président de Bavière, Markus Söder, appellent le gouvernement fédéral à prendre des mesures rapides, comme le retour à la gratuité des tests PCR ou la réouverture des centres de vaccination.L'Allemagne a déjà dû commencer à transférer des patients des régions les plus touchées, notamment dans l'Est du pays plus réfractaire à la vaccination, vers des régions où la situation épidémique est encore sous contrôle.Selon le journal Die Welt, les trois partis qui se sont entendus pour former la nouvelle coalition gouvernementale allemande - les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les libéraux du FDP - doivent présenter ce lundi des propositions pour endiguer la quatrième vague de contaminations, dont le rétablissement de la gratuité des tests.

