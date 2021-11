https://fr.sputniknews.com/20211108/un-signal-de-detresse-rendu-public-sur-tiktok-permet-de-sauver-une-adolescente-disparue-1052516823.html

Un signal de détresse rendu public sur TikTok permet de sauver une adolescente disparue

Un signal de détresse rendu public sur TikTok permet de sauver une adolescente disparue

08.11.2021

Une adolescente a été sauvée grâce à TikTok aux États-Unis. Alors qu'elle était sur la banquette arrière d'une voiture sur une route du Kentucky, elle a réussi à faire comprendre à un automobiliste qu’elle était en danger grâce à un geste spécifique de la main.C’est en présentant sa paume avec le pouce replié et en rabattant sur celui-ci les autres doigts que la jeune fille a réussi à attirer l'attention du conducteur qui a contacté les forces de l’ordre, expliquant qu’il avait reconnu le geste symbolisant la détresse ou une alerte pour violences domestiques, a déclaré la police du comté de Laurel dans un communiqué.L’automobiliste a relaté qu’il avait remarqué que la personne au volant de la voiture était un homme et noté le fait que la victime "semblait paniquée". Les agents ont pris l’alerte au sérieux et le conducteur a continué à suivre le véhicule qui lui avait semblé suspect pendant un certain temps en communiquant régulièrement à la police son emplacement.Le contrôle des passagers a permis d’établir rapidement que la mineure avait été déclarée disparue par ses parents quelques jours plus tôt.L'homme au volant a été interpellé et inculpé pour séquestration, a précisé la police.Sauver des viesCe n’est pas la première fois que l’application permet de venir en aide à quelqu’un. Grâce à TikTok, un adolescent a ainsi pu porter secours à un jeune garçon qui se trouvait à plus de 1.000 kilomètres de lui, avait fait savoir l’agence Associated Press. Le garçon se filmait en vidéo en roulant sur un quad quand ce dernier s’est brusquement renversé le coinçant sous les roues. Il a crié un numéro de téléphone et l’adolescent, qui suivait la vidéo en direct, l’a immédiatement contacté. Le garçon a été secouru par ses parents après être resté piégé sous le véhicule pendant une vingtaine de minutes.Le réseau social a également sauvé la vie d’une jeune fille dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick, avait relaté TVA Nouvelles. Dans une vidéo, celle-ci avait annoncé qu’elle allait se suicider à minuit le jour-même. Environ 6.000 personnes avaient visionné la vidéo sans la prendre au sérieux. C’est une adolescente de 11 ans qui a réalisé qu’il s’agissait d’un réel appel à l’aide. D’un commun accord avec sa mère, elle a alerté la police locale. Ne sachant pas d’où provenait la vidéo, la police a rapidement transféré l’enquête à ses collègues spécialisés. Ceux-ci ont fini par retrouver la jeune fille en détresse pour la conduire à l’hôpital.En outre, une Canadienne a remercié ses abonnés sur TikTok qui avaient repéré un symbole tracé dans la neige devant sa maison. Elle a été prévenue que le symbole en question appartenait à un gang dangereux et spécifiait qu’elle vivait seule et était une proie facile, avait indiqué Metro.Le gesteLes violences domestiques ayant connu une recrudescence dans de nombreux pays sur fond de confinements répétés, le geste, qui se doit d’être discret, a été proposé l’année dernière par la Fondation canadienne des femmes. Cette dernière l’a élaboré pour permettre aux victimes de violences domestiques ou à toute personne en détresse de demander de l’aide "malgré la présence de leur agresseur".Il est vite devenu populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur l'application TikTok. Les femmes concernées sont invitées à l'utiliser lors d'un appel vidéo par exemple, pour faire connaître leur situation sans éveiller de soupçons.

