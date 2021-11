https://fr.sputniknews.com/20211108/une-video-montre-lattaque-au-couteau-contre-des-policiers-a-cannes-1052512756.html

Une vidéo montre l’attaque au couteau contre des policiers à Cannes

Une vidéo montre l’attaque au couteau contre des policiers à Cannes

Filmée par une caméra de surveillance, une vidéo de l’agression à l’arme blanche visant des policiers près du commissariat de Cannes a été publiée par France... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T15:28+0100

2021-11-08T15:28+0100

2021-11-08T15:29+0100

attaque au couteau à cannes

france

cannes

police

attaque

piste terroriste

gérald darmanin

algériens

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1052512393_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8b256e85438d726e2881b3c14e07bf76.jpg

Quelques heures après l’attaque au couteau contre des policiers à Cannes perpétrée ce 8 novembre dans la matinée par un ressortissant algérien, une vidéo des faits a été diffusée par France 3.Filmées par une caméra de surveillance, les images montrent un individu s’approcher d’une voiture de police stationnée entre deux autres. Toutefois, le moment où l’assaillant porte un coup de couteau au policier au volant n’est pas visible.Puis l’on voit un fonctionnaire descendre de la voiture du côté du siège passager, et plusieurs personnes s’approcher du véhicule. Tous les visages sont floutés. À en juger par ces images, l’attaque a duré moins d’une minute.Darmanin relate les faitsArrivé sur place, Gérald Darmanin a déclaré qu’après avoir porté des coups "au niveau du ventre" du policier, l’assaillant avait l’intention de "s’en prendre ensuite de façon extrêmement violente à une autre policière". Il a été neutralisé par ses collègues. Abattu par balles, l’agresseur est "entre la vie et la mort" à l’hôpital de Cannes.Le ministre de l’Intérieur a confirmé que l’attaque n’avait pas fait de blessés parmi les fonctionnaires:"Certes, ces policiers sont très touchés psychologiquement, [mais ils] non sont pas blessés physiquement, notamment grâce à leurs équipements et grâce à leurs gilets pare-balles".Par ailleurs, c’est aussi la présence de quatre policiers à bord de la voiture qui a permis d’éviter le pire, a indiqué Laurent Martin de Fremont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police Alpes-Maritimes, interrogé par France 3.Profil de l’agresseurL’assaillant est âgé de 37 ans. Il est de nationalité algérienne et est arrivé en Europe à la fin des années 2010. Disposant d’un titre de séjour italien, il se trouvait régulièrement en France depuis 2016 où il a déposé le 22 octobre 2021 une demande de carte de résident. La préfecture lui avait donné un récépissé pour la période d’examen de son dossier, a précisé le ministre de l’Intérieur.Selon plusieurs sources policières, il a tenu des propos au nom du prophète de l’islam lors de la tentative d’assassinat. Une enquête est menée par la police judiciaire de Nice. La piste terroriste est envisagée, mais le Parquet national antiterroriste (Pnat) n’a pas encore été saisi. Le suspect est inconnu des services de police et de renseignements français.

cannes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

france, cannes, police, attaque, piste terroriste, gérald darmanin, algériens