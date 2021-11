https://fr.sputniknews.com/20211109/bayer-annonce-le-depart-du-directeur-de-sa-division-crop-science-1052526830.html

Bayer annonce le départ du directeur de sa division Crop Science

Bayer annonce le départ du directeur de sa division Crop Science

Bayer a fait savoir mardi que le chef de sa division de sciences végétales Crop Science, Liam Condon, quittera ses fonctions à la fin de l'année afin de... 09.11.2021

Le groupe allemand, fabriquant de produits pharmaceutiques et de fournitures agricoles, a indiqué que Rodrigo Santos, le directeur des opérations de Crop Science, prendra la relève de Condon à compter du 1er janvier 2022.Bayer a également fait état d'un Ebitda avant éléments exceptionnels au troisième trimestre de 2,09 milliards d'euros, soit une hausse de 16,4% par rapport aux 1,8 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt.Le résultat dépasse les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,94 milliard d'euros.

